Missili e massacri dei civili a Kyiv | pubblicati tutti i nomi dei trenta ingegneri militari russi che li hanno pianificati e eseguiti

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’inchiesta collettiva Bellingcat-The Insider: cosìpersone, alcune anche di trent’anni,progettato e eseguito i crimini di guerra suiucraini. Tre team, divisi in base all’uso di Kalibr (3M-14) lanciati dal mare, R-500 (9M728) lanciati da terra attraverso il sistema Iskander, e Kh-101 lanciati dall'aria

La Stampa

... la difesa aerea è entrata in azione e ha abbattuto diversi. Esplosioni sono state ...perch Kiev non riconosce l'annessione Putin ha ribaltato sul governo Kiev la responsabilità dei: "...Teheran accusa apertamente i curdi di fomentare il caos, ed ha colpito conle basi storiche ... Amnesty International riporta la notizia che siano stati compiutimirati in varie città ... Missili e massacri dei civili a Kyiv, pubblicati tutti i nomi dei trenta ingegneri militari russi che li hann…