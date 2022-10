Mirabilandia | horror e magia per il lungo week end di halloween

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Adnkronos) – Tutto pronto aper vivere ilend ditranelle giornate del 29/30/31 ottobre e 1/2 novembre. Grande attesa per lo show “Magic: the Dark Side” ideato e realizzato in esclusiva per il Parco divertimenti più grande d’Italia dal famoso mago illusionista Antonio Casanova, dove i veri protagonisti saranno gli spettatori. Il lato più oscuro dellaandrà in scena per lasciare tutti a bocca aperta. Lunedì 31 ottobre la serata sarà animata – dalle 21.00 alle 24.00 – da uno speciale dj set a tema, con la musica di RDS 100% Grandi Successi e la voce del conduttore Paolo Piva. Sempre attivi i tunnel fatati per i più piccoli con tante sorprese: il Labrivinto Stregato e il Ponte dei ...

Ravenna, 25 ott. " Tutto pronto aper vivere il lungo week end di Halloween trae magia nelle giornate del 29/30/31 ottobre e 1/2 novembre. Grande attesa per lo show "Magic: the Dark Side" ideato e realizzato in ...Tutto pronto aper vivere il lungo week end di Halloween trae magia nelle giornate del 29/30/31 ottobre e 1/2 novembre. Grande attesa per lo show " Magic: the Dark Side " ideato e realizzato in ...Tutto pronto a Mirabilandia per vivere il lungo week end di Halloween tra horror e magia nelle giornate del 29/30/31 ottobre e 1/2 novembre. Grande attesa ...(Adnkronos) - Tutto pronto a Mirabilandia per vivere il lungo week end di Halloween tra horror e magia nelle giornate del 29/30/31 ottobre e 1/2 novembre. Grande attesa per lo show “Magic: the Dark Si ...