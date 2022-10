Ministero del Merito | è polemica Ecco cosa pensano gli universitari

Soumahoro cita i datiLavoro e dell'Organizzazione InternazionaleLavoro e ricorda che "a parità di lavoro c'è disparità salariale" tra straniere e italiani, e la questone è ...Ildell'Interno valuterà le condotte sulla base dell'art. 19 della Convenzione internazionale dell'Onu sul dirittomare per adottare un eventuale divieto di ingresso nelle acque ...Al via gli affidamenti delle progettazioni definitive-esecutive e i servizi tecnici per investire i 50 milioni di euro dei fondi Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) destinati alla riduzione ...Welfare, pensioni, diritti: Aboubakar Soumahoro a testa bassa sulla tutela degli immigrati. Che però è già codificata nella legge ...