(Di martedì 25 ottobre 2022)per l'edizionepunterà alla massima adrenalina ,e contatto diretto . Nuova formula per la terza edizione, che s i svolgerà dal 16 al 18del prossimo anno. Si proporrà come ...

QN Motori

Che scenderanno in pista due volte al giorno per gli hot lap dedicati durante i 3 giorni di. Dando vita a un calendario mozzafiato per il pubblico. Che potrà assistere allo spettacolo in pista ...Rumori diinvece richiederà a due vip, opportunamente legati l'un l'altro, di riprodurre rumori di alcuni oggetti per farli indovinare a un'altra coppia di ospiti.poi Ruba gallina, che ... MIMO tornerà dal 16-18 Giugno 2023, focus sulla passione in autodromo