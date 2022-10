Milano | bimba morta di stenti | da chat spunta nuova accusa alla madre

indagato anche un uomo Atti sessuali con minorenne . C'è una nuova accusa contro Alessia Pifferi, la madre in carcere da fine luglio con l'accusa di aver lasciato morire la figlia Diana di soli 18 ..." Nella perquisizione a casa dell'indagato, da quanto emerge, sono stati sequestrati un telefono cellulare e due computer. La procura diprocede per 'Corruzione di minorenne' " punibile con una pena fino a cinque anni - , ma le accuse potrebbero diventare ancora più gravi se venissero accertati gli abusi sulla piccola, trovata ...Sia l'uomo, al quale sono stati sequestrati due pc e un telefono, sia la donna sono indagati per "corruzione di minorenne" .... Perquisizione su eventuali riscontri, 'atti sessuali con minore' MILANO, 25 OTT - Spunta una chat nella quale Alessia Pifferi, la 37enne in carcere da luglio per omicidio volontario aggravato per av ...