Milan | provino di Brahim Diaz per la Dinamo

...morale di un giocatore che sta incontrando evidenti difficoltà nel suo percorso di inserimento al, ma indotta pure dalle non perfette condizioni fisiche dei suoi concorrenti . Dopo il...Così l'allenatore delStefano Pioli alla vigilia della fondamentale trasferta di Champions ... Diaz sta meglio, faremo unprepartita domattina in albergo. Speriamo possa essere della gara'.Una sfida da non sbagliare, dopo le due sconfitte consecutive per mano del Chelsea, per non compromettere il cammino di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Il Milan insegue in un ...Secondo quanto riferisce Sky, questa mattina Brahim Diaz, che sabato contro il Monza ha riportato una contrattura al gluteo sinistro, ha svolto un provino per capire le sue condizioni in vista ...