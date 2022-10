Milan | Pioli | ' Vittoria importante | ma la crescita passerà dalla qualificazione'

Stefano, allenatore del, ha parlato al termine della vittoria contro la Dinamo Zagabria in Champions Stefano, allenatore del, ha parlato al termine della vittoria contro la Dinamo ...È visibilmente soddisfatto, Stefano, dopo il match di Zagabria che ha riportato il suoin zona qualificazione agli ottavi di Champions League. E non potrebbe essere altrimenti: al Maksimir il Diavolo si giocava una bella ...Milan, le parole di Stefano Pioli nel post partita della sfida con il Dinamo Zagabria. Ecco quanto dichiarato dal tecnico dei rossoneri.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...