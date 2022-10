Pianeta Milan

...match in programma il prossimo 2 novembre proprio contro gli austriaci per capire se il... Intanto fanno festa sotto gli occhi di Paolo, seduto per l'occasione in tribuna. Sono loro forse ...16.30 Anchepresente all'albergo delper stare accanto alla squadra. SCELTE OBBLIGATE - Per Stefano Pioli un appuntamento quasi da dentro o fuori, nel quale il tecnico rossonero non ... Milan, Maldini e Massara hanno incontrato l’Ambasciatore d’Italia in Croazia La Primavera rossonera, vera sorpresa del torneo, si conferma in vetta al girone con le reti di Longhi e Alesi. L'ultima partita con il Salisburgo sarà decisiva per capire se passerà per prima o per s ...Sono tantissime le motivazioni sportive ma non solo che spingono i rossoneri a fare di tutto per passare il turno in Champions. Vincere allo Stadion Maksimir contro la Dinamo Zagabria stasera darebbe ...