Milan | Giroud | «Siamo contenti del risultato anche se potevamo fare più gol»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 25 ottobre 2022) Olivier Giruod, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Dinamo Zagabria Olivier, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Dinamo Zagabria. Le sue dichiarazioni: VITTORIA – «Grande vittoria, abbiamo preparato bene la partita. Volevamo iniziare forte con grande voglia di pressing ed efficacia offensiva.segnare di più ma sono molto contento per il». SVOLTA – «Per forza, era il momento giusto per questa gara. Abbiamo mostrato qualità e determinazione per il prossimo turno». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.