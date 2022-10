Milan | Giroud ha segnato 14 gol su 19 in trasferta in Champions League

... Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Rebic, De Ketelaere, Leao;. All. PioliCLASSIFICA GIRONE E: *Chelsea punti 10, *Salisburgo 6,4, Dinamo Zagabria 4. ...Cacic(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia, Theo; Tonali, Bennacer; Rebic, De Ketelaere, Leao;. A disp. Nava, Jungdal, Ballo - Touré, Brahim Diaz, Origi, Messias, Krunic, ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Sono ufficiali le scelte di Pioli e Cacic, tecnico croato, per la cruciale sfida di Champions League del Maksimir di Zagabria tra il Milan e la Dinamo.... Sport E Vai ...