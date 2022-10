Migranti | raffica di sbarchi Piantedosi | direttiva navi Ong Possibile divieto d' ingresso

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il ministro dell'Interno: Ocean Viking e Humanity 1 'non in linea con lo spirito delle norme europee e italiane'. Arrivi, due gemellini trovati ...

Il ministro dell'Interno: Ocean Viking e Humanity 1 'non in linea con lo spirito delle norme europee e italiane'. Arrivi, due gemellini trovati ...... ancora una volta, trasformata in una terra d'emergenza: con i furgoncini che fanno la spola dal molo Favarolo all'hotspot di contrada Imbriacola dove vengono portati ie con mezzi che poi ...Notte di sbarchi a Lampedusa dove sono approdati, a bordo di sei imbarcazioni, 500 migranti. Nuova emergenza al centro di accoglienza dove ci sono 1.154 ospiti a fronte di 350 posti disponibili. La pr ...Sono circa 500, con sei diversi barconi, i Migranti giunti a Lampedusa dalla scorsa notte e fino a questa mattina. La più grande delle isole Pelagie si è, ancora una volta, trasformata in una terra d’ ...