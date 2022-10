Migranti | primo atto di Piantedosi | si valuta blocco navi Ong ' non in linea con norme'

(Di martedì 25 ottobre 2022) - Il neo ministro degli Interni potrebbe bloccare l'ingresso in acque italiane a Ocean Viking e Humanity One, con a bordo 250. 'La legge internazionale del mare ci impone di salvare vite ...

- Il neo ministro degli Interni potrebbe bloccare l'ingresso in acque italiane a Ocean Viking e Humanity One, con a bordo 250. 'La legge internazionale del mare ci impone di salvare vite umane' replicano2022 - 10 - 25 17:50:39 Meloni: se non gestisci i flussi moltia spacciare 'Per anni ci è ... con tutte le sue idee e le sue migliori energie perché il nuovo governo di centrodestra, il...“Non ci sono parole. Solo un profondo dolore”. Don Carmelo Rizzo, parroco di Lampedusa, le immagini dei piccoli corpi senza ...La premier annuncia un “Piano Mattei” per contrastare i flussi migratori alla radice. Ma ecco che cos’era, nella realtà, la Formula Mattei. E no, ...