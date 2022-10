Migranti | il Viminale valuta il blocco navale per Ocean Viking e Humanity 1

(Di martedì 25 ottobre 2022) La navee la1, secondo il, non sono "in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'...

Panorama

La nave Ocean Viking e la Humanity 1, secondo il, non sono "in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione illegale". Per questo, il ministro dell'......Le condotte, sulla base dell'articolo 19 della Convenzione internazionale delle Nazioni unite sul diritto del mare, saranno valutate ai fini dell'adozione da parte del titolare del, ... Emergenza migranti; il dossier sul tavolo del Viminale (Adnkronos) – A quanto si apprende dal Viminale, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha emanato, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, una direttiva ai vertici delle Forze di ...La nave Ocean Viking e la Humanity 1, secondo il Viminale, non sono «in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immig ...