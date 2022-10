Migranti | caos sulle navi bloccate da Piantedosi La risposta di Ocean Viking

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 ottobre 2022) Le condotte delle duee della Humanity 1, attualmente ingazione nel Mediterraneo, non sono «in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione illegale» perché, secondo quanto si apprende, «le operazioni di soccorso sono state svolte in piena autonomia e in modo sistematico in area Sar senza ricevere indicazioni dalle Autorità statali responsabili di quell'area Sar, ovvero Libia e Malta, che sono state informate solo a operazioni avvenute». Sono queste le motivazioni che hanno portato all'adozione delle note verbali del ministero degli Esteri sulla base delle quali è stata emanata la direttiva del ministro dell'Interno Matteo, inviata ai vertici delle Forze di polizia e della ...