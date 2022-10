Miano | 15enne accoltellato a scuola | si indaga

È successo a, Napoli Nord , all'Istituto Duca di Buonvicino. Il ragazzo è stato ricoverato, ... Ilè stato colpito al braccio e alla schiena . Non è in pericolo di vita . Non si sa se il ...Unè stato accoltellato questa mattina a, quartiere della zona nord di Napoli. L'accoltellamento è avvenuto in via Caprera; non è ancora chiaro se il fatto sia successo all'interno o nei ...Non è escluso che a ferirlo possa essere stato un compagno di scuola. Il ragazzino è stato trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli dov'è stato medicato ...Un 15enne è stato accoltellato questa mattina a Miano, quartiere della zona nord di Napoli. L’accoltellamento è avvenuto in via Caprera; non è ancora chiaro se il fatto sia successo all’interno o nei ...