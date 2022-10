Meno tasse e bonus | sì agli investimenti e guai ai predoni La melonomics alla Camera

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’emozione, quella no, non è mancata. Gli applausi, una trentina, tanto da spingerla a preoccuparsi per la durata dei lavori (“così finiamo alle 15?), nem. C’era il clima delle grandi occasioni nel Transatlantico della, nel giorno in cui Giorgia Meloni, primo premier donna della storia italiana, si è presentata per chiedere la fiducia. Un passaggio cruciale, che sancirà la piena operatività dell’esecutivo. Capannelli di cronisti sparsi qua e là, qualche stretta di mano, molti sorrisi di compiacenza, il solito struscio davantibouvette. Poi, suonata la campanella, le prime parole del premier, nell’Aula di Montecitorio, strozzate nei primi secondi di intervento, sull’onda di un’emotività palpabile. Dopo aver ricordato le donne italiane che resero grande il Paese, da Nilde Iotti a Oriana Fci, Meloni è ...

