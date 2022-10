Meloni | “Ue? Non sarò la cheerleader di nessuno | difendo interesse dell’Italia” A Serracchiani | “Sono forse un passo dietro agli uomini?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) “Io non devo fare nessuna scelta”, “io nonmai ladi“. Lo ha detto parlando dei rapporti in Europa la premier Giorgiain replica alla Camera. “Anche quelle delle alleanze è materia complessa”, spiega la premier”, che punta il dito contro chi dice che ‘le due cose non stanno insieme, Macron e il presidente dei conservatori europei. Se non stessero insieme – aggiunge – il presidente Macron non avrebbe incontrato il presidente del Consiglio italiano”, aggiunge. “Ma per le persone che fanno politica, queste questioni si affrontano in maniera diversa. Io non devo fare nessuna scelta, colleghi del Pd, perché la mia scelta l’ho già fatta da tempo ed è sempre e solo difendere l’nazionale italiano”. “Questo comporta relazioni diffuse, un piano di ...