Meloni | «Tregua fiscale | sì al presidenzialismo | il reddito di cittadinanza è una sconfitta Europa casa comune | mai simpatia per il fascismo»

(Di martedì 25 ottobre 2022) Si sono tenute alla Camera le dichiarazioni programmatiche della presidente del Consiglio Giorgia, che ha annunciato un manifesto per i 5 anni della legislatura. Alle 19 è previsto il primo voto di fiducia del Parlamento al nuovo governo di centrodestra. Domani voterà il Senato. Salvini indica le sue priorità: torneremo a far rispettare i confini, flat tax al 15%, pace, Quota 41 sulle pensioni senza penalizzazioni, il Ponte sullo Stretto di Messina «per creare 100 mila posti di lavoro». Il Pd spinge su un coordinamento delle opposizioni; attesi gli interventi in aula di Letta e Conte

