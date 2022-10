Meloni | sento il peso di essere la prima donna premier

...portata di questo fatto""la responsabilità che ho nei confronti che di tutte quelle donne che attraversano difficoltà per affermare il loro talento". Lo ha detto la premier Giorgianel ...2022 - 10 - 25 11:15:44: su mie spalle peso di essere prima donna premier 'Tra i tanti pesi che oggigravare sulle mie spalle oggi' c'è quello di essere 'la prima donna capo del governo ...(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2022 'Tra i tanti pesi che oggi sento gravare sulle mie spalle oggi c'è quello di essere la prima donna capo ...Giorgia Meloni a Montecitorio per presentare alla Camera le sue dichiarazioni programmatiche. È per lei la prima vera prova parlamentare, anche se per la fiducia può contare su una maggioranza decisam ...