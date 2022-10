Meloni rottama subito il Reddito | cosa ha detto nel primo discorso

Leggi su quifinanza

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ildi Cittadinanza entracon prepotenza nelda Premier di Giorgiaprovocandola reazione del Movimento Cinquestelle (“Lo difenderemo in prima linea”). “Vogliamo mantenere e, laddove possibile, aumentare il doveroso sostegno economico per i soggetti effettivamente fragili non in condizioni di lavorare”, ma “per gli altri”, “la soluzione non può essere ildi cittadinanza, ma il lavoro”. E’ uno dei passaggi del lungopronunciata dalla neo Premier alla Camera. RdC,a gamba tesaannuncia anche una rivoluzione copernicana sulla quale “dovrà nascere un nuovo patto fiscale, che poggerà su tre pilastri. Il: ...