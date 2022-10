Meloni | “Non ho mai provato vicinanza o simpatia per il fascismo” Poi promette | “Combatteremo razzismo e discriminazioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) “A dispetto di quello che strumentalmente si è sostenuto, non ho mainei confronti dei regimi antidemocratici. Per nessun regime,compreso“. Così la presidente del Consiglio Giorgianel discorso per la fiducia alla Camera. “La comunità politica da cui provengo ha compiuto sempre passi in avanti verso una piena e consapevole storicizzazione del Novecento, ha assunto importanti responsabilità di governo giurando sulla Costituzione repubblicana, come abbiamo avuto l’onore di fare ancora poche ore fa, ha affermato e incarnato senza alcuna ambiguità i valori della democrazia liberale, che sono alla base dell’identità comune del centrodestra italiano. E da cui non defletteremo di un solo centimetro:qualsiasi forma di ...