Meloni | Negli ultimi 20 in Italia un Governo ogni 2 anni | serve riforma per presidenzialismo

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2022 "20l'ha avuto in media undue. Per questo le burocrazie sono diventate intoccabili e l'nei consessi internazionali è stata debole. Questa è la ragione per cui siamo fortemente convinta che l'abbia bisogno di unacostituzionale in senso presidenziale", le parole di Giorgianel corso del suo discorso alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... "Non sarà toccato,lo ha ripetuto alla nausea" In un'altra occasione avrebbe detto: "Non ho ... annullando 50 anni di progressistudi e nelle terapie. E poi ci sono documenti che risentono ...... fisica e direttrice del CERN di Ginevra, astronauta prima italianaequipaggi dell'Agenzia ... prima donna a presiedere il Senato e ministra per le riforme istituzionali del governo; Chiara ...Giorgia Meloni promette più evasione fiscale per tutti, e già sarebbe grave. Ma ancora più grave è che non lei e chi le scrive i discorsi non hanno la più pallida idea di cosa parlano.Anche in caso di una nuova pandemia "non replicheremo il modello restrittivo di questi anni". La nomina di Orazio Schillaci però viene interpretata ...