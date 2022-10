Meloni | “La mafia avrà solo disprezzo e inflessibilità” E cita Falcone | Borsellino e le vittime della criminalità organizzata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) “Ho iniziato a fare politica a 15 anni, il giorno dopo la strage di Via D’Amelio, nella quale lauccise il giudice Paolo, spinta dall’idea che non si potesse rimanere a guardare, che la rabbia e l’indignazione andassero tradotte in impegno civico. Il percorso che mi ha portato oggi a essere Presidente del Consiglio nasce dall’esempio di quell’eroe”. Lo ha detto la premier Giorgia, in Aula alla Camera, raccontando poi un aneddoto personale: dopo aver accettato il mandato, “arrivando a Montecitorio per incontrare il presidente Lorenzo Fontana mi sono imbattuta, alla fine dello scalone, nella foto di, ed è stato come se si chiudesse un cerchio”. “Affronteremo il cancro mafioso a testa alta, come ci hanno insegnato i tanti eroi che con il loro coraggio hanno dato l’esempio a tutti gli ...