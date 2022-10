Meloni | Italia ha bisogno di una riforma in senso presidenziale

Come intervenire Nelle intenzioni di Giorgiae del suo partito, Fratelli d', c'è dunque tutta la volontà di andare oltre il reddito di cittadinanza. Reddito che potrebbe vedere una ...Tutto quello che vogliamo fare in rapporto a tema immigrazione è impedire che la selezione di ingresso inla facciano gli scafisti". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, ..."La celerità per noi era naturale e doverosa. La condizione difficilissima dell'Italia non consente di titubare e perdere tempo. Non intendiamo farlo e intendo ringraziare da subito chi mi darà la fid ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...