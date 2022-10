Meloni inarrestabile fulmina così Serracchiani | Mi guardi | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 ottobre 2022) «Ho sentito dire che io vorrei le donne un passo dietro agli uomini... Onorevole, le sembra che io stia un passo dietro agli uomini? Non so da che cosa lei abbia evinto questa lettura me le debbo dire che non la condivido. Io stamattina io ho parlato di lavoro, di welfare, di una società che non costringa a scegliere tra lavoro e maternità. Certo ho parlato anche di natalità e di famiglia». Lo ha detto Giorgianella sua replica alla Camera, rivolgendosi alla capogruppo Pd seduta vicino a Enrico Letta. «Una donna presidente del Consiglio è per l'Italia un fatto storico, ne siamo lieti, coltivo però la speranza, che una volta grazie alla sua determinazione, l'idea che questo tetto di cristallo che si è rotto non si richiuda con una politica, che ci sembra di scorgere, vuole le donne un passo indietro agli uomini e dedite solo alla ...