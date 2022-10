Meloni e il fuorionda con Salvini | “Così finiamo alle tre…” – Video

(Di martedì 25 ottobre 2022) Durante il discorso della fiducia a Montecitorio, la neo presidente del Consiglio Giorgiaè stata più volte interrotta dagli applausi della sua maggioranza (e non solo, come quando ha incassato l’approvazione di renziani e Azione con le parole contro il reddito di cittadinanza). L’intervento è andato oltre l’orario previsto, tanto che, durante una pausa per gli applausi,rivolta asi è lasciata sfuggire a microfono aperto: “finimo“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

«Cosi' finiamo alle tre». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivolgendosi al vicepremier Matteo Salvini, seduto accanto a lei nell'Aula della Camera, in occasione dell'ennesimo applauso durante il suo discorso per la fiducia.