Meloni deposita discorso al Senato | l' arrivo tra gli applausi

... Gasparriun ddl per modificare la 194; il neo - Presidente della Camera vuole togliere le sanzioni alla Russia; il neo - Presidente del Senato fa il portavoce di Giorgia; la Lega ...Gasparriddl contro l'aborto per riconoscere la capacità giuridica del nascituro Il ... L'obiettivo della coalizione capeggiata dalla premier in pectore Giorgiaera chiaro in materia d'...(Adnkronos) – Necessità di “fare chiarezza” sul Covid. Dopo le parole della premier Giorgia Meloni nel discorso pronunciato prima del voto di fiducia alla Camera dei Deputati, Lega e Azione-Italia Viv ...Giorgia Meloni è intervenuta alla Camera con il suo primo discorso da Presidente del Consiglio. Le parole chiave della prima premier donna.