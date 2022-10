Meloni? Dall’Ue il beneficio del dubbio Parla Lété Gmf

Leggi su formiche

(Di martedì 25 ottobre 2022) “L’atteggiamento di Bruxelles, ma anche della Nato, al momento è quello di concedere al nuovo governo a guida Giorgia, ildel. L’Unione europea, così come i singoli Stati membri, non hanno alcun interesse ad avviare una relazione di attrito con l’Italia”. Così Bruno, senior fellow del German Marshall Fund a Bruxelles, commenta l’insediamento del nuovo esecutivo a Roma.spiega a Formiche.net che “l’Italia ha bisogno dell’Unione europea ma anche l’Unione europea ha bisogno dell’Italia e del suo sostegno, per far fronte alla crisi energetica e al conflitto in Ucraina. Esiste ogni ragione – e la volontà politica – di mantenere relazioni positive e proficue”. Le preoccupazioni per un governo di destra, in particolare per alcuni ministri, sono per ora equilibrati da chiari ...