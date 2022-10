Meloni | da economia a guerra da riforme ad atlantismo | discorso identitario oltre che programmatico «Non ci arrenderemo»

Il Fatto Quotidiano

'L'tedesca si sta preparando ad un inverno difficile', ha affermato il presidente dell'Ifo ... Lo spread Btp - Bund scende a 222 punti base mentre la premier Giorgiapronuncia il suo ......06, leggi razziali punto più basso storia Italia 12:05: "Mai provato simpatie per regimi, fascismo compreso" 12:02del mare asset strategico 12:01, tregua ... Meloni restituisce valore a patria e famiglia, ma sull’economia non pare consapevole di alcune cose Meloni, da economia a guerra e riforme: discorso identitario oltre che programmatico. «Non ci arrenderemo» In alcuni casi, l'omaggio è stato condiviso anche da esponenti dell'opposizione: è successo, ..."Sulle spalle il peso di prima donna premier". Giorgia Meloni, emozionata e determinata nella poltrona di presidente del consiglio, a Montecitorio: "Non vogliamo frenare Ue ma sia più efficace. Gli el ...