Meloni | Credo che l' Italia debba farsi promotrice di un ' piano Mattei' per l' Africa

Leggi su agi

(Di martedì 25 ottobre 2022) AGI - L'azione di Enricocome modello ispiratore per azioni che favoriscano lo sviluppo economico dell', anche in chiave di drenaggio dei flussi migratori provenienti dai Paesi più poveri. Giorgianel suo discorso per chiedere la fiducia alla Camera ha citato il fondatore di Eni come figura di riferimento nelle politiche verso il Mediterraneo. La premier ha ricordato: "Il 27 ottobre ricorrerà il sessantesimo anniversario della morte di Enrico, un grandeno che fu tra gli artefici della ricostruzione post bellica, capace di stringere accordi di reciproca convenienza con nazioni di tutto il Mondo". Poi ha proposto un riferimento alle politiche energetiche messe in campo da: "che l'...