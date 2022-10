Meloni capatrena Scanzi oltre il ridicolo | gelo a Otto e mezzo | guardate che facce | Video

(Di martedì 25 ottobre 2022) "Giorgianon riesce a gestire fino in fondo la situazione". Andrea, a, commenta il discorso alla Camera del neo-premier con una timida apertura di credito: "E' come la favola dello scorpione e della rana, fa di tutto per essere garbata e istituzionale poi si ricorda di essere scorpione e prima o poi buca la rana. Però l'ho trovata molto umana, nella sua gioia e nella emotività, e questo è positivo". "Il discorso del mattino - prosegue la penna del Fatto quotidiano - è stato rassicurante, retrogrado, identitario, anche bolso. Ho trovato debole nel pomeriggio, quando è tornata urlatrice, la battuta che ha fatto per rivendicare di essere chiamata il presidente del Consiglio. Per fare una battuta ha detto: non è che la battaglia delle donne passa dal farsi chiamare ...

