Meloni | Bonomi | Bene su lavoro e Europa

(Di martedì 25 ottobre 2022) “Abbiamo apprezzato molto innanzitutto l’aver riaffermato la collocazione internazionale italiana, quindi ine atlantista, e abbiamo particolarmente apprezzato il fatto di aver messo al centro anche il tema dela 360 gradi, un tema sul quale credo il Paese nei prossimi mesi deve fare delle grandi riflessioni. Ed è ovvio che condividiamo che senza l’industria non c’è l’Italia, ma non lo diciamo per una questione corporativa, lo dicono i numeri”. Così il presidente di Confindustria, Carlo, intervistato dal Tg1 commenta l’intervento programmatico della presidente del Consiglio, Giorgia, alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

