Meloni | «Basta traffico di esseri umani Non decideranno gli scafisti chi entra in Italia»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 25 ottobre 2022) Si è concluso, al porto di Pozzallo, nel Ragusano, lo sbarco dei 147 migranti dalla nave della Guardia Costiera Aringhieri. Con i migranti, di nazionalità egiziana, siriana, sudanese, pakistana e bengalese approdati e «tutti in discrete condizioni di salute – fa sapere il sindaco Roberto Ammatuna – e diretti nell’hotspot», ci sono oltre 250 persone che si trovano in questo momento a bordo di due navi delle Ong. La Ocean Viking (bandiera norvegese) e la Hty One (bandiera tedesca). Le quali si trovano in navigazione nel Mediterraneo, con a bordo complessivamente 276 migranti soccorsi in mare. Di cui, rispettivamente: 118 nella prima imbarcazione di Sos Mediterranee. E 158 nella seconda. Nelle prossime ore chiedere un porto di sbarco alle autoritàne. Migranti, il richiamo dellaa una corretta gestione dei flussi Un ...