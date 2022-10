Meloni annuncia la commissione d’inchiesta sul Covid | “Occorrerà fare chiarezza” Italia Viva esulta | “Nostro apporto non mancherà”

(Di martedì 25 ottobre 2022) “su quanto avvenuto durante la gestione della crisi pandemica”.parla alla Camera, i renzianino in maniera evidente. Perché le parole della leader di Fratelli d’nel primo discorso ufficiale da premier significano soltanto una cosa: lasulsi farà, cometo in campagna elettorale e come sperato da Matteo Renzi. Che, a più riprese, ha detto di puntare alla presidenza di questo organismo più che al Copasir e o alla Vigilanza Rai. Al netto delle strategia del leader di, resta il fatto che per la nascita dell’organismo parlamentare ad hoc manca solo il passo formale. Anzi, a sentire ...

Sono già lontani i selfie di Giuseppe Conte in Campania con le carte gialle: laalla Camera l'anticamera della fine del reddito di cittadinanza, che sarà riformato e nettamente ...RdC,subito a gamba tesa. Melon ianche una rivoluzione copernicana sulla quale "dovrà nascere un nuovo patto fiscale, che poggerà su tre pilastri. Il primo: ridurre la pressione ...GENOVA - Prime reazioni alle parole del Presidente del Consiglio Meloni che nel suo discorso per la fiducia alla Camera ha annunciato "una tregua fiscale per consentire a cittadini e imprese (in ...Autonomia, i Consiglieri regionali del M5S Cammarano, Ciampi e Saiello: “Il governo lavori per ridurre le distanze tra Nord e Sud” ...