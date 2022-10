Meloni ‘americanizza’ pure il sovranismo | il povero è di serie B | merita solo chi riesce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) di Adriano Tedde * Dietro a Giorgiasi cela un equivoco o, per pensar male degli altri, un vero e proprio bluff ideologico. Il, tanto desiderato da molti elettori come risposta alle profonde ferite economiche, sociali e culturali causate dalla globalizzazione, altro non è che una chimera che nasconde l’inarrestabile americanizzazione del nostro pensiero. Mentre i media si appassionano al banale dibattito sul linguaggio di genere, Fratelli d’Italia importa nel nostro paese il peggio del pensiero d’oltreoceano nel silenzio generale. Mi riferisco alle idee emerse dal dibattito sulla povertà in campagna elettorale, ribadite dalla scelta spudorata di associare la parola merito al ministero dell’Istruzione. Gli attacchi al reddito di cittadinanza sono intrisi di idee meritocratiche che hanno origine nella mitologia americana della terra ...