Meloni alle 11 a Montecitorio presenterà il suo manifesto | al governo per 5 anni

(Di martedì 25 ottobre 2022) L'appuntamento è11 a: il presidente del Consiglio, come prefersisce farsi chiamare, sialla prima vera prova in Parlamento, dove può comunque contare su una maggioranza ...

... leggi anchealla Camera, diretta video voto di fiducia al governo: cosa dirà la presidente ... occorrono dei mesi prima che il parlamento analizzi un testo propostoCamere, invece con la ...Verso le ore 17:00 è prevista la replica diche precederà le dichiarazioni di voto.ore 19:00 infine ci sarà la prima chiama per il voto di fiducia, con l'esito che è atteso attorno...Il Presidente del Consiglio si presenta alla Camera dove illustrerà il suo programma. L'esito del voto è previsto tra le 20 e le 20,30.Oggi, martedì 25 ottobre 2022, alle ore 11.00 Giorgia Meloni interviene alla Camera per chiedere il voto di fiducia per il suo governo: c’è attesa per il discorso programmatico che proporrà la neo pre ...