Meloni alla prova della fiducia | cosa dirà la nuova premier

(Di martedì 25 ottobre 2022) Oggi la presidente del Consiglio, Giorgia, saràCamera per le dichiarazioni programmatiche del Governo. Alle ore 12.30 si recherà al Senato per la consegna del testo delle dichiarazioni. ...

Sono i punti cardine del " manifesto programmatico " a cui ha lavorato Giorgiaper il suo discorso programmatico che terrà alle 11 questa mattinaCamera . È la prima prima vera prova in ...di Redazione Online La presidente del Consigliofa oggiCamera il suo discorso per la fiducia Giorgiaè attesa dalle 11Camera per il voto di fiducia al suo governo . Dopo il discorso in cui la presidente del Consiglio ...Reggio Calabria, il Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro Lorenzo Festicini augura buon lavoro al Premier Giorgia Meloni e alla sua squadra di Governo Il Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurr ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...