Meloni | «Alcune proposte non piaceranno ma manterremo impegni Europa casa comune | non circolo elitario con soci di serie A e serie B»

(Di martedì 25 ottobre 2022) È per oggi alle 11 l’appuntamento alla Camera per le dichiarazioni programmatiche della presidente del Consiglio Giorgia, che ha annunciato un manifesto per i 5 anni della legislatura. Alle 19 è previsto il primo voto di fiducia del Parlamento al nuovo governo di centrodestra. Domani voterà il Senato. Salvini indica le sue priorità: torneremo a far rispettare i confini, flat tax al 15%, pace fiscale, Quota 41 sulle pensioni senza penalizzazioni, il Ponte sullo Stretto di Messina «per creare 100 mila posti di lavoro». Il Pd spinge su un coordinamento delle opposizioni; attesi gli interventi in aula di Letta e Conte

... da moratorie a bonus senza Isee: i piani del governoIl primo testo di legge contro i rincari energetici del nuovo esecutivo potrebbe conteneremodifiche al bonus sociale: si pensa di ...... ha aggiunto citandodelle donne che hanno lasciato il segno nella storia del nostro Paese, per le più diverse ragioni. Personalità a cui il presidenteha voluto dire "grazie per aver ... Meloni restituisce valore a patria e famiglia, ma sull’economia non pare consapevole di alcune cose Giorgia Meloni a Montecitorio per presentare alla Camera le sue dichiarazioni programmatiche. È per lei la prima vera prova parlamentare, anche se per la fiducia può contare su una maggioranza decisam ..."La celerità per noi era naturale e doverosa. La condizione difficilissima dell'Italia non consente di titubare e perdere tempo. Non intendiamo farlo e intendo ringraziare da subito chi mi darà la fid ...