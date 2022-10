Meghan Markle e l’outfit della discordia Caduta di stile o cambio di rotta?

(Di martedì 25 ottobre 2022) La vita di, da quando è torna in California con Harry, non è più scandita dai ritmi e dalle regole di Buckingham Palace. Tra interviste, podcast e serie tv è tornata a far palre di sè, ma a modo suo. Svincolata da quelli che sono i doveri reali, anche il suoè più intemperante che mai. Ma questo weekend, giusto qualche ora dopo l’uscitacover di Variety, dove appare curata e molto elegante, è stata paparazzata con un look che ha diviso i fan. Semplice svista o un’imprevedibiledistilistico? Che succede al guardarobaDuchessa?, 41 anni, Duchessa di Sussex. Il look tanto chiacchierato Dopo giorni di polemiche relative ai commenti che...

Vanity Fair Italia

La carriera nel cinema e nella tv, almeno in veste di attrice, sembra essere un capitolo chiuso nella vita di. Ma non per tutta la sua famiglia, soprattutto per i due piccoli di casa, Archie e Lilibet. Infatti, la duchessa di Sussex sogna per i suoi figli un futuro nella recitazion e e sarebbe ...Re Carlo III contro il principe Harry e. Ancora una volta il sovrano potrebbe regalare un colpo di scena pazzesco nella vicenda seguita, ormai, da mesi dai tabloid di tutto il mondo. Cosa è accaduto Secondo rumors, il Re ... Meghan Markle sogna che i suoi figli diventino attori Meghan Markle darà ai ai cittadini l'opportunità di cenare insieme a lei attraverso un evento organizzato per il Women's Fund of Central Indiana che si terrà ...Meghan Markle torna alla sua vita di sempre e alla sua "vecchia abitudine" dopo l'addio alle rigide regole del protocollo ...