Matthew Perry e la relazione con Julia Roberts | «Ho rotto per evitare che lo facesse lei»

(Di martedì 25 ottobre 2022) «È molto personale e l’ho scritto tutto da me». Con queste paroleha preannunciato l’uscita del suo libro di memorie «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», un’autobiografia densa di ricordi di vita dolorosi, che l’hanno portato a essere l’uomo che è oggi. A 53 anni compiuti l’attore parla a cuore aperto non solo della sua dipendenza dall’alcool e dagli oppiacei, per i quali è stato in riabilitazione 15 volte, la prima nel 1997, rischiando spesso la vita. Ma anche della sua profonda solitudine, colmata per un breve periodo dalla fugacecon, poi troncata per scelta di. Come ha confessato in un’intervista al New York Times lo stesso attore, divenuto celebre per avere interpretato il ruolo di Chandler Bing nella serie tv «Friends», i due ...