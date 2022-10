Il Denaro

... Enzo Mari, Richard Sapper, Marco Zanuso, Gae Aulenti,Bellini, quelli in cui prendono forma ... La distanza massima del riflettore dalla base e di 2 metri, calcolata in, mentre la sua ...... gli sarebbe piaciuto prendere il posto che negli ultimi tempi è stato occupato instabile ... Trascorso relativamente nell'ombra il periodo successivo diMonti a Palazzo Chigi e la ... Mario Pianta presidente della Società Italiana di Economia (Sie) - Ildenaro.it La Società Italiana di Economia (Sie) ha scelto come presidente per il triennio 2022-2025 il professor Mario Pianta, ordinario di Politica economica presso la Classe di scienze politiche e sociali del ...Le storie di chi non si è arreso raccolte dall'ex direttore di Repubblica nel suo nuovo libro "Una volta sola". Ne anticipiamo un ...