Maria Callas | cosa aspettarsi dal biopic con Angelina Jolie

(Di martedì 25 ottobre 2022) Dopo un periodo burrascoso,tornerà davanti alla macchina da presa e rivestirà i panni di. A dirigerla sarà Pablo Larraín, che proseguirà il percorso intrapreso con le dive del passato, dapprima con Jackie Kennedy e lo scorso anno con Lady Diana, in Spencer. Ecco. Gli ultimi anni sono stati particolarmente tormentati per, che tuttavia non ha mai smesso di portare avanti la sua arte. Nonostante il combattuto divorzio da Brad Pitt, infatti, l’interprete è entrata a far parte del MCU nei panni di Thena in Eternals di Chloé Zhao. Negli scorsi mesi, inoltre, ha iniziato le riprese in qualità di regista di Senza sangue, basato sull’omonimo romanzo di Alessandro Baricco. Ora, l’attrice Premio Oscar è ...

Una delle voci più emozionanti e incredibili della Storia della musica, un personaggio la cui vita ancora oggi è leggenda. Stiamo parlando di, soprano e attrice , artista indimenticabile non solo per quel talento incredibile, ma anche per la sua bellezza e per quanto la sua vita sia stata raccontata dai media. Non stupisce che ...Non un blockbuster come Eternals , ma un biopic intimo e intenso,, sulla stella mondiale dell'opera, la sublime, nei suoi ultimi giorni a Parigi, negli Anni Settanta. Il progetto è ..."La Gioconda" di Ponchielli in scena a Verona con la regia e le scene di Filippo Tonon, Francesco Ommassini dirige l'Orchestra della Fondazione Arena di Verona. Monica Conesa è la protagonista.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...