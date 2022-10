Marco Bellavia portavoce di fan del GF VIP 7 chiede la squalifica di Elenoire Ferruzzi

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ieriha preferito restare a casa e forse “godersi” lo spettacolo dalla poltrona, insieme a suo figlio, ed essere lieto di non far parte di un gruppo come quello che abita la casa del Grande Fratello VIP 7. Non contenti di quello che è successo venti giorni fa, i concorrenti di questa edizione dello sciagurato reality di Canale 5, stanno inanellando una serie di figure barbine dopo l’altra. Nel mirino del pubblico, e anche giustamente, c’è adessoche ormai da giorni, quasi del tutto immotivatamente, ha preso di mira Nikita e vomita addosso a lei, quasi sempre alle sue spalle, tanta cattiveria da riempiere la casa del GF VIP sena sforzo. Frasi oscene del tipo “porti iella” o “ti ha fatto il malocchio” ripetute decine di volte nella casa, senza che nessuno sia intervenuto dall’alto, senza ...

Ieri sopra la casa del Grande Fratello Vip è passato un aereo per, ma nessuno l'ha visto perché i gieffini erano tutti in casa. L'azienda che si occupa di far volare gli striscioni aveva promesso che l'aereo sarebbe ripassato oggi e così è stato. Il ...Ivan Rota per Dagospia elenoire ferruzzi In esclusiva mondiale al Grande Fratello Vip la lite tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi che gli aveva detto di non parlare più di. Quando giorni orsono è avvenuta, la regia ha staccato inquadrando un ...Arriva un aereo molto speciale nella Casa di Grande Fratello Vip. Dopo i messaggi per Nikita, Antonino, Edoardo e Antonella arriva un aereo per un concorrente che non è più dentro la Casa: Marco Bella ...Ecco qual è stata la reazione dei vipponi al GF Vip 7 al passaggio dell'aereo per Marco Bellavia. Il video Ieri mattina sopra la casa del GF Vip è passato un aereo per Marco Bellavia. Nello striscione ...