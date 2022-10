Manchester United | scelta fatta sul futuro di Cristiano Ronaldo | la decisione di ten Hag

(Di martedì 25 ottobre 2022) Gli episodi dell’ultima settimana hanno fatto calare un velo di pessimismo attorno alla permanenza dial. La fuga da Old Trafford nel match contro il Tottenham e la seguente presa di posizione di Erik ten Hag, di escluderlo dalla prima squadra, sembrava aver decretato undel giocatore lontano dai Red Devils. Ma stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il fuoriclasse portoghese è stato riaggregato in prima squadra. Ragion per cui, sembra sempre più probabile una sua convocazione in vista del match di EL contro lo Sheriff.I due sono stati in costante contatto negli ultimi giorni. Motivo che ha portato l’ex tecnico dell’Ajax a rivedere la sua ...

Commenta per primo Liverpool esono interessati al difensore portoghese del Benfica, Antonio Silva (classe 2003).C'è la fila per Dumfries e Calhanoglu Denzel Dumfries continua a piacere in Premier League dove siache Chelsea sarebbero disposte a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro per ...Un acquisto che ha fatto clamore quello Di Maria nella scorsa estate. Un giocatore di caratura mondiale, ma che in questi primi mesi con la maglia bianconera non ha fatto vedere tutto il suo potenzial ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...