Maestra con sclerosi multipla giudica “inidonea” all’insegnamento | “La beffa e l’ingiustizia | privata dalla mia dignità di insegnante”

Una, affetta da sclerosi multipla, viene giudicata 'inidonea' all'insegnamento dalla Commissione Medica di Verifica. La docente, però, non ci sta: prima su Facebook, poiuna mail alla ...Come esiste la, la sarta, l'operaia, esiste anche "la" presidente, la premier. Finalmente: ... I cambiamenti richiedono tempo, eogni probabilità tra qualche decennio nessuno farà più caso a ...Marco Ferrigno, maestro presepiale, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc: “La statuina di Kvaratskhelia è la più venduta. Non la acquistano solo i tifosi napoletani, ma anche i tifosi del calcio in ...Una maestra, affetta da sclerosi multipla, viene giudicata "inidonea" all'insegnamento dalla Commissione Medica di Verifica. La docente, però, non ci sta: prima su Facebook, poi con una mail alla reda ...