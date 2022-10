Ludovica Valli lancia una frecciatina a Beatrice | nuovo dramma tra le due sorelle

Leggi su novella2000

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ladiin corso tra. Proprio la prima ha infattito unaa sua sorella che non è passata inosservata e che sta facendo discutere il web. Ma facciamo un piccolo passo indietro e capiamo cosa è accaduto. Come in molti sapranno attualmenteè L'articolo proviene da Novella 2000.