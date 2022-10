Ludovica Valli annuncia il sesso del bebè | mentre sua sorella è incinta per la quarta volta? VIDEO

(Di martedì 25 ottobre 2022) In queste ore,ha fatto unin cui hato ildelche porta in grembo. La giovane ha scelto una maniera un po’ anticonvenzionale per fare questo annuncio. Ilin questione, infatti, ha commosso moltissimi dei suoi fan. Ad ogni modo, questa non è l’unica novità che riguarda L'articolo proviene da KontroKultura.

Che sorellanza!'si è sentita in dovere di rispondere a tono, scrivendo: Beatrice: i problemi di salute e le ultime polemiche che l'hanno riguardata In tempi non sospetti, la ...Ma i media, in questa deriva emotiva, un ruolo lo hanno eccome! Gossipsvela il sesso del bebé e lo fa con un video da valle d[...], tra pochi mesi, darà alla luce il ...L'ex tronista di Uomini e Donne, Ludovica Valli, è in dolce attesa e qualche giorno fa ha svelato il sesso del nascituro con un dolce video.L'influencer risponde a tono a chi l'ha accusata di non essere abbastanza presente nella vita della sorella, ecco le sue parole in risposta ad alcuni commenti ...