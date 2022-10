Loredana e Romina | testa a testa per contendersi Al Bano | Scoppia il putiferio a Cellino San Marco

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tornano più agguerrite che maiLecciso ePower, che nelle ultime ore hanno riacceso la contesa per il famoso cantante diSan. Non è nuovo al pubblico il fatto che la ex moglie di AlCarrisiPower e l’attuale compagna,Lecciso, non vadano per niente d’accordo.non ha mai nascosto il suo scontento per la nuova arrivata in famiglia, così come. Le due non sono mai arrivate alle reciproche gole, ma adesso sembra proprio che la situazione sia degenerata. La colpa è di quella puntata di ‘Domenica In’ di qualche settimana fa, doveinsieme alla figlia Jasmine sono state ospiti di Mara Venier. In quell’occasione la cantante americana ...