LIVE – Trento-Paris 50-62 | Eurocup 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ilindi Dolomiti Energiaball, sfida valida come terza giornata delladi. Gli uomini di coach Molin sono ancora a secco di vittorie in Europa, mentre gli avversari odierni avevano vinto all’esordio, salvo poi cedere in casa all’Hapoel Tel Aviv. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 25 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICHE REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F550-62 26? – Sleva risponde: 50-62. Time-out 25? – Crawford riporta...