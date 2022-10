LIVE – Karsiyaka-Reggio Emilia | Champions League 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ilindi Pinar-UNAHOTELS, sfida valida come terza giornata delladi. Equilibrio totale nel girone B dopo due giornate, dove tutte le quattro squadre sono a quota 3 punti. In particolare, la formazione turca e quellana hanno perso la scorsa giornata dopo la vittoria all’esordio. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di martedì 25 ottobre, con Sportface che vi fornirà unaaggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...

25 ottobre Pinar- UnaHotels Reggio Emilia (ore 18.30) Il calendario completo della regular season Dove vederla :streaming su ELEVEN Formula : 32 squadre partecipanti (24 dirette e 8 ......Torna finalmente l'Europa al PalaBigi di Reggio Emilia, che non ospitava una gara ufficiale di una competizione europea da quella semifinale di Eurocup del 2018, giocata contro i russi ...